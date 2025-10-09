最初は遊びと割り切っていた男性であっても、いつしか不倫にどっぷりハマってしまう男性は少なくありません。そこで今回は、そんな男性に見られる「共通点」を紹介します。恋愛のドキドキ感やスリルが好き恋愛好きというタイプの男性は不倫にハマりやすいでしょう。そういう男性は女性とのコミュニケーションの中で湧くドキドキ感が好き、「いけない関係」というスリルに心が躍るようなところがあります。女性と出会うたびに「彼女