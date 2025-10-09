疲れやすい、動悸がする、汗をかきやすい……。こうした体調の変化は、加齢や生活習慣のせいと見過ごされがちですが、じつは甲状腺の病気が関わっていることもあるのだそうです。特に「甲状腺疾患」は進行が緩やかで気づきにくいため、早期発見が重要になります。そこで今回は、初期症状や家族歴との関係、予防や検査のポイントについて、「ひるま甲状腺クリニック蒲田」の蛭間先生に解説していただきました。 監修医師：蛭間