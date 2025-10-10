10月7日、有明アリーナ。世界一にも等しい欧州王者シル・サフェーティ・ペルージャが来日し、SVリーグ初代王者サントリーサンバーズ大阪と親善試合で対戦した。１万４千人以上が入った会場は熱気で満ちていた。選手たちと触れ合える体験プログラムは100万円と話題に上った。得点して咆哮するペルージャの石川祐希photo by Noto Sunao（a presto）「イタリアでもバレーは愛されていますが、監督会見にこれほど多くの記者が集ま