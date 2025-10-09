「結婚の話が出そうで出ない…」そんな焦りを感じたことはありませんか？交際が順調でも、いざ結婚となると男性の心に“見えない壁”が立ちはだかることがあるんです。そこで今回は、男性が“結婚をためらう瞬間”を紹介します。金銭感覚にズレを感じたとき将来設計に直結する金銭感覚は、結婚を考える上での最大ポイント。例えば、彼が「貯金を優先したい」と思っているのに、あなたが「旅行や外食に惜しみなく使いたい」と考えて