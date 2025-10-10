1台しかないオリジナルマシンを駆るベテランコンビ GT300クラスで唯一スバルBRZを走らせるこのチームは、スバル／STIが車体開発を担い、R&D SPORTが運営を担当する体制。熱狂的なファンを多く抱えるチームとしても知られる。 2021年には悲願のシリーズチャンピオンを獲得。翌年もタイトル争いに絡むなど、ここ数年はGT300の中心的存在であったが、昨年は相次ぐトラブルにも苦しめられ低迷した。 4年ぶりに車体を新調し