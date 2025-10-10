10月7日午後、国会内で自民、公明両党の高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長と斉藤鉄夫代表、西田実仁幹事長が1時間余協議したが物別れとなった。前編記事『自民・高市体制は苦難の船出…公明党「連立離脱の危機」を招いた麻生太郎の「創価学会嫌い」』で記したように、高市総裁の「産みの親」とも言える麻生太郎副総裁の「公明・学会嫌い」が背景にはある。朝日がスクープした極秘会談公明・学会側からすれば逆に、麻生氏がまるで「自公