「好きなのに進展しない」「彼の気持ちが見えない」――そんな曖昧な関係に悩む女性は少なくありません。それに、あえてはっきりさせない“グレーな関係”を選ぶ男性がいるのも事実。でも、その曖昧さに振り回されるのはもう卒業したいところです。そこで今回は、曖昧な関係から抜け出すための「確認ポイント」を紹介します。大前提として言葉と行動が一致しているか？「好き」と口では言っていても、行動が伴っていないなら要注意