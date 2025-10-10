10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の4万8520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 50260.84円ボリンジャーバンド3σ 48614.43円ボリンジャーバンド2σ 48580.44円9日日経平均株価現物終値 48520.00円10日夜間取引終値 48242.00円5日移動平均 46968.01円ボリンジャーバンド1σ 46655.00円一目均衡表・転換線 45