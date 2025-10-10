10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント安の3249.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3299.83ポイントボリンジャーバンド3σ 3257.77ポイント9日TOPIX現物終値 3251.04ポイントボリンジャーバンド2σ 3249.50ポイント10日夜間取引終値 3243.00ポイント5日移動平均 3202.25ポイントボリンジャーバンド1σ 317