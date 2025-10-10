10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 802.25ポイントボリンジャーバンド3σ 787.25ポイントボリンジャーバンド2σ 773.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 772.24ポイントボリンジャーバンド1σ 759.24ポイント9日東証グロース