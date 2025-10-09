パン激戦区の京都に2025年10月4日（土）、日本初のバブカ専門店「BABKA cadabra（バブカカダブラ）」が誕生。ニューヨークで人気の、チョコレートやフレーバーをたっぷり練り込んでずっしり濃厚なデニッシュパンです。関東では期間限定ショップが羽田空港と渋谷に登場します。｜ニューヨークで人気のデニッシュパン「バブカ」とは、ブリオッシュ生地にチョコレートなどをたっぷり練り込んだスイーツデニッシュです。“いつもの日を