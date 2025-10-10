「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク」とは？東京駅丸の内南口から徒歩約1分のところにある商業ビル「KITTE丸の内」の2階に「JPタワー学術総合ミュージアム インターメディアテク」の入り口があります。ここはJPタワー/KITTEを運営する日本郵便株式会社と、東京大学内にある東京大学総合研究博物館が協働して、2013年に開館した博物館です。アート＆サイエンスをテーマにした展示が体験できます。「KITTE丸の内」