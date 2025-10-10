ドジャースのスコット＝9月（ゲッティ＝共同）米大リーグ機構は9日、大谷らが所属するドジャースの救援左腕スコットが地区シリーズの出場選手登録から外れたと発表した。ロバーツ監督によると、下半身の膿瘍を切除する手術を受けた。ワールドシリーズに進出すれば、復帰できる可能性があるという。スコットは移籍1年目の今季、レギュラーシーズンでは61試合に登板して1勝4敗、防御率4.74だった。（共同）