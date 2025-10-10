レカネマブとドナネマブの副作用は？レカネマブ／ドナネマブによる治療では、どんな副作用が考えられるのでしょうか?治療にともなう変化として、次のようなものがあります。【 薬剤投与にともなう反応】頭痛、悪寒、発熱、吐き気、嘔吐等の症状が現れることがある。点滴している部位の近くの血管痛や発赤などの反応が起きることもあるが、局所に限られ、短時間で消えていく。皮疹（ひしん）も起こりうる。必要に応じて薬剤の注入速