ヘンリー王子が会長を務めていた慈善団体「アフリカン・パークス」が、アフリカチャド政府から、「財務の不正と違法行為」を告発され、15年に及ぶパートナーシップを打ち切られた。【動画】ヘンリー王子、サンタバリー主催のポロマッチでメーガン妃とキスPeopleによると、「アフリカン・パークス」はチャドのエネディ山地やザクーマ国立公園など、アフリカの13か国で24の国立公園と保護区を管理する団体で、王子は2017年から