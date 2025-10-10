パラグアイは堅守を武器にW杯出場権を獲得日本代表（FIFAランク19位）は10月10日、大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われるキリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表（同37位）と対戦する。9月の米国遠征では、メキシコ、アメリカ相手に2戦連続無得点で終わっただけに、得点が鍵になる。森保監督は9日に行われた前日会見で「9月の活動や、W杯の最終予選終盤から得点がなかなか奪えない試合があるというのは分かっていま