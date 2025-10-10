今回はママ友と遠出することを計画、愛車を出したら友人の意外な本性を知ってしまった筆者知人のお話を紹介します。 ママ友親子を愛車に乗せたら飲食を始めて…… 例のママ友が降りた後、シートに食べかすが散らかっていました。人の車に乗っているわけですから、汚さないように気を付けて欲しいですよね。 【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年7月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です