ことし6月、北九州市小倉区の貴金属店に2人組が押し入り、時価総額3200万円相当の金のネックレスを奪った強盗事件です。「実行役」として逮捕された少年2人が公衆トイレに隠したネックレスを回収した「運び役」とされる21歳の男の初公判が9日、開かれました。検察は男に、拘禁刑2年と罰金30万円を求刑しました。 この事件はことし6月、北九州市小倉北区竪町の貴金属店に押し入った2人組が店員に刃物を突きつけ、金のネックレス2