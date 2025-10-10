韓国国家情報資源管理院（以下､管理院）大田（テジョン）本院の火災により停止した政府業務および民願サービスシステムの合計が､647件ではなく709件であることが確認された｡火災発生から2週間が経過する間､政府が基本的な現況把握すらまともにできていなかったのではないかという批判が出ている｡尹昊重（ユン･ホジュン）中央災難安全対策本部長（行政安全部長官）は9日､中央災難安全対策本部（以下､対策本部）の会議で｢（大田本院