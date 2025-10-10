突然ですが、「高校」が何の略か知っていますか?即答してほしい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「高等学校」でした！「高校」とは「高等学校」の略語。日本の学校教育法で定められた中等教育機関の一つで、義務教育を終えた中学生が進学する学校です。一般的に3年間の課程があり、大学進学や就職などの進路に向けた学習が行われます。正式名称では「高等学校」ですが、日常会話では略して「高校」と呼ばれるのが一般