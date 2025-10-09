日産自動車株式会社は、新型EV「日産リーフ」の日本仕様・最上位グレードとなるB7を正式発表した。 同モデルは、航続距離が最大702km（WLTC）を達成し、78kWhの大容量バッテリーや先進の空力デザイン、高効率な新開発EVパワートレインを採用。プロパイロット2.0や回生ブレーキ制御などの運転支援技術も充実しており、快適かつ安心なEVドライブを実現する。注文受付は2025年10月17日から開始される