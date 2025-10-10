「♪夢の〜坂道は〜」のワンフレーズを聞けば、あの頃がよみがえる人も多いはず。放送から50年を迎え、映画化にコンサートにと今目が離せない「俺たちの旅」。皆が憧れた“カースケ”こと中村雅俊さんのご登場です。【写真】この記事の写真を見る（2枚） （なかむらまさとし1951年生まれ。宮城県出身。74年ドラマ「われら青春！」で主役デビュー。監督を務めた映画『五十年目の俺たちの旅』が来年1月9日に公開予定。「俺た