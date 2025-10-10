ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が10日までに自身のXを更新。多くの自治体が「可燃ごみ」である意外なモノを紹介した。滝沢は「豆乳パックは多くの自治体は古紙回収ではなく、可燃ごみ（近くのスーパーが集めていたら、持っていって）になります！」と指摘。その理由に「銀のアルミ箔という理由もありますが、未晒し紙といって、他の紙とは色が違うという理由もありま〜す！」と説明し