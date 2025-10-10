自民党の高市総裁は9日、『報道ステーション』に出演し、「自民・公明の連立を基本として考えたい」と強調しました。【映像】『報道ステーション』に出演した高市総裁「26年、かなりきつい時も一緒にやって来ましたし、（児童ポルノ禁止法改正など）難しい法律を力を合わせて成立させた、そんな長い実績も共に戦ったこともありますので、自公連立を基本として考えたい。それは私の願いです」（自民・高市総裁）高市総裁は、政