気象庁は、台風23号に関する情報を10月10日午前5時47分に発表しました。台風は10日に大東島地方に、11日には奄美地方に接近する見込みで、広い範囲で警戒が必要な状況となっています。【写真を見る】【台風進路】台風23号いまどこに？ 奄美地方で11日に暴風・高波に警戒九州南部でも大雨の恐れ ＜気象庁10月10日午前5時47分発表＞台風の現況と予想進路台風23号は10日午前3時の時点で、南大東島の東南東 約210キロの海上にあり、