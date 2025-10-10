日本航空（JAL）グループは、台風23号の接近による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。10月10日午前6時現在、特別対応を実施するのは、10月10日から11日にかけて北大東・南大東を発着する便と、10月10日から12日にかけて種子島・屋久島・喜界島・奄美大島・徳之島・沖永良部・与論を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。