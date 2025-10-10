ヒルトンは、PT Balibuana Perkasaと契約を締結し「ウォルドーフ・アストリア・バリ」を2027年後半に開業する。客室はヴィラ71棟とゲストスイート68室の2タイプを設ける。館内には、レストラン＆プール・テラス、スパ、最新設備を備えたフィットネスセンター、インド洋を望むプール、465平方メートルのボールルームとチャペルを含む計748平方メートルのイベントスペースを備える。ファミリー向けアクティビティや専用キッズクラブ