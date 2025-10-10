「ろくでもない一生だったな」独房で死を迎えようとしていた老服役囚・阿久津に声をかけたのは、一輪のホウセンカだった……。摩訶不思議な導入部から始まり、バブル経済絶頂期にヤクザとして生きた男の人生を回想形式で綴りながら、あっと驚く“一発逆転”のクライマックスへと雪崩れ込むアニメーション映画『ホウセンカ』。TVアニメ『オッドタクシー』が話題を呼んだ監督・木下麦＆脚本・此元和津也のクリエイターチームと、2021