【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比40銭円安ドル高の1ドル＝153円03〜13銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1559〜69ドル、176円95銭〜177円05銭。高市早苗自民党総裁の金融緩和路線が意識され、日銀による利上げ観測が後退。円売りドル買いの動きが優勢だった。