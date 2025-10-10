札幌・北警察署は2025年10月9日、暴行の疑いで自称・札幌市東区の無職の男（57）を逮捕しました。男は9日午後8時すぎ、札幌市北区新琴似2条8丁目の公衆浴場の入り口付近で、札幌市西区の無職の男性（57）の左頬を拳で3回殴った疑いが持たれています。男性にけがはありません。目撃者から「お客さん同士がもめていて、叩いたりしているようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、二人に面識はないということです。調べに