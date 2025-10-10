エイベックスの松浦勝人会長が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。リスペクトしている経営者の実名をあげた。松浦氏は、サイバーエージェント代表取締役社長の藤田晋氏が7日、自身のXに投稿した「久しぶりに本出します。実際に渾身の13万字です」というポストを添付。その藤田氏のポストには、11月19日発売予定の藤田氏の新刊著書「勝負眼『押し引き』を見極める思考と技術」（文藝春秋）へのリンクも張られている。松浦氏