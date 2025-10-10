ロードサイドでひと際目立つ、赤い字で「つり具」と書かれた大きな看板。入ったことは無くとも、誰もが一度は見かけたことがあるはずだ。その店こそ、全国最大級の釣具専門チェーン店「上州屋」だ。1963年に創業し、60年以上にわたって多くの釣り人たちに愛され続けてきた同チェーンに過去最大の“危機”が訪れている。というのも、ここ最近、店舗の閉店が相次いで報告されているのだ。編集部が直近の閉店情報について調べただけで