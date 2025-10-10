これまで長く「家庭内の確執」が報じられてきた三笠宮家（「家祖」は、昭和天皇の弟である三笠宮崇仁親王）。昨年11月に101歳で死去された三笠宮妃百合子さま（崇仁親王妃）の後継当主を巡る跡目相続は、百合子さまの孫の彬子さま（43）が三笠宮家の当主に就任したことで決着を見た。これに合わせて、彬子さまの母親で寛仁親王（故人）妃の信子さま（70）が三笠宮家を離れて、新たに「三笠宮家寛仁親王妃家」が創設された。いわば