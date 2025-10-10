勇気を出して、女の子に告白しても、必ずしもＯＫをもらえるとは限りません。振られることは悲しいことですが、感傷に浸る間もなく、振られた直後に「男として試される瞬間」がやってきます。それは、振られた後のリアクションです。このリアクションによって、「器の小さい男」「しつこい男」というネガティブな印象を与えてしまうリスクがあります。そこで今回は、「振られた直後のリアクション９パターン」を紹介させていただき