10月16日から行われる日本オープンゴルフ選手権の勝者が、マスターズへ招待されることが発表された。2025年大会が開催されるのは、名設計家・井上誠一が手掛けた日光カンツリー倶楽部。この難関コースへ果敢に挑んだゴルファーに、史上最強のアマチュア・中部銀次郎がいる。井上が「神算」をもって仕掛けた罠を、中部はいかなる「鬼謀」をもって突破したのか？ 「日光17番ホール」をめぐる伝説の二人の攻防を、井上誠一「唯一の弟