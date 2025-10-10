フリーの沖田愛加アナウンサーが１０日までに自身のＳＮＳを更新。マカオを訪れたことを明かした。インスタグラムでマカオの国旗を投稿。「またいきたいな！！」とつづって、肩をリボンで結んだノースリー部で露出度高めのトップスに紺のパンツを履いた姿をアップした。この投稿には「コーデ似合ってて笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「べっぴんさん」「笑顔守りたい」「もう天使さんすぎます」などの声が寄せられている。