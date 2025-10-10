◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、２勝１敗で突破に王手をかけた地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は、三邪飛に倒れた。フィリーズの先発はクリストフェル・サンチェス投手（２８）。４日（同５日）の第