10月4日の自民党総裁選で高市早苗さんが女性として初めて自民党総裁に選ばれた。若いころはヘビメタバントのドラマーやバイクを乗りこなしてきた素顔も多く報じられている。神戸大学在学時に松下政経塾に入塾。1992年に無所属で参院選に初めて立候補するも、落選。キャスターをつとめたのち、1993年に無所属で衆院選に立候補しトップ当選を果たした。新進党の結党に参加したのち、離党して自民党に入党したのは1996年だ。2003年に