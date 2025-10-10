この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 そっくり！トトロと並ぶペットの立ち姿に36万いいね ご紹介するのはおはぎとゆかいななかまたち(@chila_BB_SY55)さんが投稿したある写真。ペットには、人を癒やす不思議なパワーがあるように思いませんか？その仕