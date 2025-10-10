お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、SNSのダイレクトメッセージ（DM）で知り合った男性との複雑な関係と思わぬ結末について告白した。【映像】3時のヒロインゆめっちがガチ告白した五輪金メダリスト10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのゆめっちが登場した。