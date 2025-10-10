投票企画「全世界“ガンダム”総選挙2025」開催（C）創通・サンライズオリコンニュース

「ガンダム」シリーズ公式企画 初の全世界・10言語対応の投票企画を開催

by ライブドアニュース編集部

  • 初の全世界・10言語に対応した投票企画が開催されることが決定した
  • ガンダムシリーズ公式企画として、初の全世界・10言語に対応した投票企画
  • 日本時間25日23:59までの期間、1人1日1票を好きなガンダムに投票できる
