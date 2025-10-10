俳優の杉本哲太が７日付で自身のインスタグラムを更新。眠気にあらがう顔が反響を呼んだ。「こんばんは眠杉本哲太です。おやすみなさい」と投稿。半分ほどまぶたが閉じた顔のアップ写真を公開した。この投稿に「一瞬誰かな？って思いました」「サイコーっす爆笑」「やめてください笑笑」「笑わせて頂きました」「まつ毛、ながっ！」といった声が寄せられた。