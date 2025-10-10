女優でタレントの志田音々が７日付で自身のＳＮＳを更新。１日基地司令で自衛官姿を披露した。「ご報告防衛省広報アドバイザー活動報告先日、１日基地司令を務めさせていただきました。千歳基地の皆様、＃千歳のまちの航空祭に参加させていただき、貴重な体験をありがとうございました改めて、自衛隊の皆様の力強さを間近で感じ、感謝の気持ちがさらに深まりました。」と投稿。「そして何よりも、迫力満点の飛行シーン！