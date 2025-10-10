飛ばし屋の飯合肇が一番大事にしているのは「体の柔軟性」と「捻転量」。これをできるかぎり維持すれば歳をとっても飛ばせる！ フィニッシュを決めれば右ワキ腹がストレッチされる 深い捻転の大きなトップで飛ばそう！ 重い物を持ち上げるように体全体を使ってバックスイング。手先でクラブを上げると捻転不足で飛ばなくなる 体の柔軟性を高めるには、日ごろのストレッチが欠かせないが、クラブを振る動きの