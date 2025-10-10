¡ÖÌÀÆü¤Ï¼¡ÃË±óÂ­¤ÎÊÛÅö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÚÆ°²è¡Û´°À®ÅÙ¥¨¥°¤¤¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âËÜµ¤¤Î¡Ø8ÈÖ½Ð¸ýÊÛÅö¡Ù¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢X¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Opsapor¤µ¤ó¡Ê@OP3¡Ë¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¼¡ÃË¤ò»ý¤ÄÉã¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢±óÂ­¤òÁ°¤Ë»×¤ï¤ÌÆñÂê¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤È¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤ËÂ³¤¯ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×