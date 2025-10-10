＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇9日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞岩井明愛、岩井千怜は姉妹そろって4月の「富士フイルム・スタジオアリス」以来の国内ツアー出場となる。この半年の間、ともに米女子ツアー初優勝を飾っての凱旋試合。今大会もいつも通り優勝を目指してプレーする。【ライブ写真】カッコイイ…ホンダの車と記念撮影5月にメキシコで開催された「リビエラマヤオープン」で初優勝を