ÊÆ²¼Éô¤Î¥¨¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢Íèµ¨¤ÎLPGA¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸¶±Ñè½²Ö¡£¤­¤ç¤¦³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤Ë³®Àû½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÊ¿Èøµ®¹¬¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ó¤¬¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë!?¸¶±Ñè½²Ö¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡þÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢8·î¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥¹½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÇÍ¥¾¡