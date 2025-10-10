札幌・手稲警察署は2025年10月9日、脅迫の疑いで自称・札幌市手稲区の会社員の男（45）を逮捕しました。男は8日午後8時ごろ、同居する10代の息子とスマートフォンで通話中に「帰ったら殺すぞ、てめえ」などと言い、脅迫した疑いが持たれています。同日に息子が警察署を訪れ、「お父さんに脅された」と相談し、事件が発覚しました。警察によりますと、男と息子を巡って過去に相談歴などは無かったということです。調べに対し