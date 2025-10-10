あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……乙女座意識的に何かをしようとするより、自然な心遣いが相手にとって心地よく感じられる日。あなたが気づかないうちに発した一言や行動が、恋を前に進めるきっかけになることも。自信を持って、あなたらしい優しさをそのまま発揮してください。★第2位……山羊座判断力と行