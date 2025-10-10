ファーストリテイリングが９日発表した２０２５年８月期連結決算（国際会計基準）は、カジュアル衣料品店「ユニクロ」の国内事業で、売上高にあたる売上収益が１兆円を突破するなど好調だった。今後は、米国の高関税政策への対応や、中国の景気後退などへの対応を進め、さらに成長を目指す。（石川泰平）１人７５００円「１兆円というのは大きい数字だ」９日、東京都内で記者会見を開いた柳井正会長兼社長は、国内ユニクロ事